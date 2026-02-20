Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu’daki sıcak çatışma ihtimali, yatırımcıyı yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Özellikle ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirirken, akıllarda birçok soru işareti var.

Gram altın için kritik uyarı!

BİR GECEDE 70 LİRALIK FARK

Yel, “Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz ons altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı” ifadelerini kullandı.

Fiyatlardaki hızlı değişime dikkat çeken Yel, has altının kısa sürede 7 bin 300 lira seviyesinden 7 bin 370 liraya çıktığını belirterek, “Sadece bir gecede 70 liralık fark oluştu” dedi.