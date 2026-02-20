Gram altın için kritik uyarı! Pazartesi sabahı rekor mu geliyor?
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Orta Doğu’daki sıcak çatışma ihtimali, yatırımcıyı yeniden güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Özellikle ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, altın fiyatlarında sert yükselişi beraberinde getirirken, akıllarda birçok soru işareti var.
YENİ HAFTADA REKOR GELEBİLİR
Altın Piyasası Uzmanı Abdurrahman Yel, A Haber’e yaptığı değerlendirmede fiyatlardaki son duruma dikkat çekti. Yel, ons altındaki yükselişin iç piyasaya doğrudan yansıdığını belirterek, gram altında yeni haftada rekor seviyelerin görülebileceğini söyledi.
BİR GECEDE 70 LİRALIK FARK
Yel, “Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilim piyasaları doğrudan etkiledi. Bu kriz ons altın üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu ve bu da iç piyasadaki rakamlara yansıdı” ifadelerini kullandı.
Fiyatlardaki hızlı değişime dikkat çeken Yel, has altının kısa sürede 7 bin 300 lira seviyesinden 7 bin 370 liraya çıktığını belirterek, “Sadece bir gecede 70 liralık fark oluştu” dedi.
PAZARTESİ İÇİN KRİTİK TAHMİN
Yeni haftanın açılışına ilişkin öngörülerini paylaşan Yel, gerilimin sürmesi halinde yükselişin devam edebileceğini vurguladı. “Altın uçuşa geçmiş durumda. Pazartesi günü piyasaların 7 bin 500 ya da 7 bin 600 lira seviyelerinden açılabileceğini öngörüyoruz” diyen Yel, piyasadaki dalgalanmanın esnafı da temkinli davranmaya ittiğini ifade etti.
ÇEYREK VE TAM ALTINDA SON DURUM
Yatırımcıların yakından takip ettiği ürünlerde ise çeyrek altın 12 bin 200 lira, yarım altın 24 bin 400 lira, tam altın ise 48 bin 800 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yel, fiyatların saatlik bazda dahi değişebildiğini belirterek, “Bir saat önce sattığımız ürünü bir saat sonra çok daha farklı bir fiyattan verebiliyoruz” dedi.
AJDA BİLEZİKTE DE ARTIŞ
Takı grubunda da yükseliş dikkat çekti. Özellikle 10 gramlık ajda bilezik fiyatının geçen haftaya göre 1.500 lira artarak 69 bin 500 liraya çıktığı belirtildi.
Uzmanlar, jeopolitik tansiyonun seyrine göre altın piyasasında oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.