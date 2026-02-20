Anadolu Ajansı
Dumansız Türkiye'ye adım adım! Sigara bırakma başvurularında büyük artış
Türkiye'de sigara bırakma polikliniklerine başvuruların, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığı belirtildi. Son verileri aktaran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'dumansız Türkiye' için mücadelelerin süreceğini ifade etti.
Sağlık 2 dk önce
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yıla göre yüzde 60 arttığını ve milletin sağlığını seçtiğini belirtti.
- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.
- Memişoğlu, 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841 başvuru sayısına ulaşıldığını belirtti.
- Memişoğlu, bu artışın milletin sağlığını seçtiğini gösterdiğini ifade etti.
- Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."
