Türkiye'de sigara bırakma polikliniklerine başvuruların, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığı belirtildi. Son verileri aktaran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'dumansız Türkiye' için mücadelelerin süreceğini ifade etti.

Dumansız Türkiyeye adım adım! Sigara bırakma başvurularında büyük artış

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

