Juventus'ta fatura Kenan Yıldız'a kesildi
İtalyan basını, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus’ta Kenan Yıldız’a eleştiriler vardı.
İşte yorumlar:
Sport Mediaset: “Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir.”
Eurosport İtalya: “1-0’da topu kaybetti. En iyi formunda değil. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.”
La Repubblica: “Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız’ın ise eski hâlinden eser yok.”
Virgilio Sport: “Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.”
