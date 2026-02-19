İtalyan basını, Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus’ta Kenan Yıldız’a eleştiriler vardı.

İşte yorumlar:

Sport Mediaset: “Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir.”

Eurosport İtalya: “1-0’da topu kaybetti. En iyi formunda değil. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü.”

La Repubblica: “Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız’ın ise eski hâlinden eser yok.”

Virgilio Sport: “Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu.”

