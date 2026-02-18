Cenevre'deki ABD-İran nükleer müzakerelerin dün tamamlanan oturumu sonrası iki ülke arasında 'anlaşma iddialarının gölgesinde' gerilim tırmanıyor. ABD'nin son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk ettiği bildirildi. Washington'un Tahran'a karşı hamlelerinin ardından piyasalar hareketlenmeye başladı. Altın, jeopolitik endişelerin ön plana çıkmasıyla 5000 dolar seviyesini yeniden test ederken, Bitcoin'de düşüş yaşandı.

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimin sert etkileri kurulan müzakere masasına rağmen sürüyor.

Cenevre'deki görüşmeler sonrası barış kapısı karşılıklı aralıklı bırakılsa da saha askeri tansiyon gittikçe tırmanıyor.

Washington'un son askeri hamleleri karşısında piyasalar jeopolitik gerilme ile beraber yeniden sarsılmaya başladı.

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk ettiği görüldü.

12 GÜN SAVAŞI ÖNCESİ TABLOSU İLE BENZER

Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü.

ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Altın fiyatları, jeopolitik riskleri etkisinde yüzde 2,4’ün üzerinde yükselerek 5 bin dolar seviyesine yeniden ulaştı.

Dün 500,71 dolardan 4842 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün 4997,64 doları gördü.

Güvenli liman varlık olarak görülen altın, 29 Ocak’ta 5.594,82 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

BITCOINDE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin yüzde 2’den fazla gerileyerek 67 bin dolar seviyesine indi. Son bir ayda yaklaşık yüzde 29 değer kaybeden Bitcoin’in dip seviyeye ulaşıp ulaşmadığı ise yatırımcıların en çok tartıştığı konu haline geldi.

BİRİKİM AŞAMASINA GİRİLDİ?

Kripto analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin’in dip seviyeye ulaşmış olabileceğini ifade etti.

Sherpa'a göre 100 bin dolardan 60 bin dolara yaşanan sert düşüş, piyasanın büyük ölçüde satış baskısını temizlediğini işaret ediyor.

Sherpa, Bitcoin’in şu anda birikim aşaması olarak adlandırılan yeni bir sürece girmiş olabileceğini söyledi. Bu aşamanın genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebildiği vurgulandı.

