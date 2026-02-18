UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest'ta oyuncu Morgan Gibbs-White, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Teknik direktör Vitor Pereira'yla birlikte basın toplantısında konuşan oyuncu Morgan Gibbs-White, teknik adam değişikliği sebebiyle bütün oyuncuların heyecanlı olduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Vitor Pereira: Fenerbahçe ile büyük bir bağım var

Fenerbahçe karşısında hücum yapacaklarının altını çizen White, "Hocamız birkaç gündür bizimle. İstediklerini çok net şekilde ifade etti. Hepimiz yarın için çok heyecanlıyız. Oyuncular değişikliğe alışkındır. Bazen oyuncular gider, bazen hocalar gider. Önemli olan beraber olmamız. Biz de çok heyecanlıyız. Bizden ne istediğini çok net belli etti. Fenerbahçe son derece iyi bir takım. Ligde yenilmediler. Buradaki atmosferin farkındayız. Her iki takım için de iyi bir maç olacak. Sert bir takım ve maçta ne olacağını görmek için heyecanlıyız. Böyle bir atmosferde performans göstermek, oyuna odaklanmak, takıma odaklanmak gerekir. Bu atmosfere çok fazla takılmamaya çalışacağız, oyunumuza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğunun altını çizen White, "Fenerbahçe, Premier Lig seviyesinde, çok iyi oyuncuları olan bir takım. Kimin kim olduğuna dair detayları aldık. Hocamız da bilmemiz gerekenleri gösterdi. Yarın ne yapacağımızı biliyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Tabii ki takıma yardımcı olmak istiyorum, gol atmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Takım olarak sahada birliktelik göstermek istediklerinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Şu anda takımda pozitif bir enerji var. Yüksek bir oyuncu kalitesi var. Geçen seneye kıyasla bu birlikteliği sağlamak istiyoruz. Beklentiler yüksek. Bu tarz bir turnuvada ne kadar ileriye gideceğimize bakacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz, bizim için bu kadar basit. Atmosferi ve nasıl oynadıklarını biliyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz. Hocamız bize heyecan verici bir his getirdi, pozitif enerji verdi. Hemen adapte olmasını isteyemeyiz. Kendisinin çok net istekleri var. Bunu elimizden geldiğince yerine getireceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası