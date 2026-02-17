Kaydet

Diyarbakır-Silvan kara yolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, seyir halindeki bir motosiklet, o sırada dönüş yapmakta olan kamyonete hızla çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemesi sürerken, kaza kara yolunda trafiğin bir süre kontrollü sağlanmasına neden oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası