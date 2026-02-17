Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçerken, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ve ortak basın açıklaması bekleniyor. Öte yandan kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla billboardlara Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı. Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da!

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER

Etiyopya Başbakanı Ahmed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da!

ADVA ZAFER ANITI'NA ÇELENK KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da!

CADDELERE ERDOĞAN POSTERLERİ ASILDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da!

Haberle İlgili Daha Fazlası