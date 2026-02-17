Hüseyin Eroğlu ile 14 Şubat'ta karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran TFF 1'inci Lig ekibi Çorum FK, teknik direktörlük görevine, Pendikspor'a veda eden Uğur Uçar'ın getirildiğini duyurdu.

Trendyol 1'inci Lig'in 25'inci haftasında İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışına giren Çorum FK, Atko Grup Pendikspor'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken 38 yaşındaki teknik direktör Uğur Uçar ile anlaşma sağladı.

Uğur Uçar

"TÜRK FUTBOLUNA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Uğur Uçar ile 1,5 yıl + 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Türk futboluna önemli katkılar sunacağına inandığımız değerli hocamıza 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

UĞUR UÇAR'IN KARİYERİ

Futbolu 2022 yılında bırakan Uğur Uçar, Pendikspor ve Eyüpspor'da yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Mart 2025'te Pendikspor ile 1 yıllığına anlaşarak direktörlük kariyerine başlamış, 16 Şubat'ta sözleşmesi feshedildmişti.

