TFF 1'inci Lig'de 13 Şubat Cumartesi günü oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik direktör, Çağdaş Çavuş'tan boşalan görev için 25 Kasım 2025 tarihinde sözleşme imzalamıştı.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu’na ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

82 GÜN, 11 MAÇ!

Görev süresi 82 günle sınırlı kalan Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında 11 maça çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Çorum FK, geride kalan 25 maçta topladığı 41 puanla lider Erzurumspor FK'nın 10 puan gerisinde yer alıyor.

