Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin evlenecek çocuklarına 50 bin TL nakdi hibe desteği verileceğini açıkladı. Destek başvuruları Ramazan ayı ile birlikte başlayacak.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan “Aile Buluşması” programı Çorum’da da gerçekleştirildi. Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Salonu’nda yapılan programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aile yapısını güçlendirmeye yönelik projelere bir yenisini daha eklediklerini açıkladı.

Evlenecek gençlere müjde! Belediye 50 bin TL'yi karşılıksız verecek

50 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE

Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Aşgın, daha önce sosyal yardım alan 4 bin aile için belediyeye ait düğün salonunda yüzde 40 indirim uygulamasını başlattıklarını hatırlattı. Bu desteği bir adım ileri taşıdıklarını ifade eden Aşgın, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin evlenecek çocuklarına, başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları halinde 50 bin TL geri ödemesiz hibe sağlanacağını duyurdu.

Aşgın, devlet tarafından şartları uygun gençlere 150 bin TL tutarında, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli kredi desteği sunulduğunu belirterek, bu uygulama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teşekkür etti.

RAMAZAN AYI İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

“Anne dostu şehir” vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Aşgın, 50 bin TL’lik hibe desteğinin Ramazan ayı itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, uygulamanın genç çiftlere hayırlı olmasını diledi.

Evlenecek gençlere müjde! Belediye 50 bin TL'yi karşılıksız verecek

Haberle İlgili Daha Fazlası