MİT Başkanı İbrahim Kalın, katıldığı 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda İran’dan Gazze’ye, Suriye’den siber güvenliğe kadar birçok başlıkta kritik temaslarda bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı.

KRİTİK KONULAR MASADA

Kalın’ın konferans kapsamında İran, Gazze, Suriye ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik meselelerine ilişkin temaslarda bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç ve siber güvenlik gibi başlıklar da ele alındı.

62. MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI

Savunma ve dış politika alanında dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı, ikinci gününde liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla devam ediyor. Küresel güvenlik gündeminin masaya yatırıldığı konferansın yarın sona ermesi bekleniyor.

