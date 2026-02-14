Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Teknik Direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Metin Diyadin

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.

Sayın Diyadin’e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.

