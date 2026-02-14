Çaykur Rizespor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 2 farklı geriye düşmesine karşın ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi ekibin golleri 18'inci dakikada Ali Sowe (kendi kalesine)ve 45'inci dakikada Sekou Koita'dan geldi. Rizespor'un gollerini 77 ve 87'nci dakikalarda Mithat Pala kaydetti.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası beraberliğe razı olan Başkent temsilcisi, 23 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Karadeniz ekibi ise puanını 21 yaptı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Dk. 38 Göktan Gürpüz), Traore (Dk. 82 Samed Onur), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun), Koita (Dk. 59 Niang)

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Mebude), Papanikolaou (Dk. 65 Pierrot), Olawoyin (Dk. 79 Buljubasic), Laçi, Mihaila, Sowe (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 18 Sowe (kendi kalesine), Dk. 45 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 77 ve 87 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Papanikolaou, Dk. 45+3 Samet Akaydin, Dk. 62 Mithat Pala, Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Tongya, Dk. 54 Koita, Dk. 90+5 Thalisson (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

