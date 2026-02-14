Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Papara Park’ta oynanacak dev mücadele öncesinde maçın yayın saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve nereden izlenir araştırılıyor. TS-FB derbisine ilişkin güncel yayın bilgileri netleşti.

Süper Lig’de şampiyonluk hattını doğrudan etkileyen haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İki takım arasındaki rekabetin 139. randevusuna sahne olacak karşılaşma öncesinde gözler hem sahadaki muhtemel 11’lere hem de canlı yayın detaylarına çevrildi. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadele futbolseverler tarafından beIN Sports 1 üzerinden takip edilebilecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? TS-FB derbisi maç yayın bilgileri

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayıncı kuruluş, maç öncesi ve sonrası özel programlarla derbiyi ekranlara taşıyacak.

Rekabette bugüne kadar oynanan 138 maçta Fenerbahçe 55, Trabzonspor 44 galibiyet aldı; 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Derbi, hem zirve yarışını hem de iki takımın sezon hedeflerini yakından ilgilendiriyor.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek; yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem ise Melih Aldemir olacak.

Ligde 49 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, 45 puanla üçüncü basamaktaki Trabzonspor’a konuk olacak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 1-0 kazanmıştı.

