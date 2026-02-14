Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun süredir kullanılmayan metruk bir bina kendiliğinden yıkıldı. Kimsenin zarar görmediği olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Keklik Sokak’ta meydana geldi. Uzun süredir metruk halde bulunan ve risk oluşturduğu belirtilen eski bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda çöktü.

Çökme sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Gürültüyle birlikte çevrede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların enkaz alanına yaklaşmasını engelledi.

Yetkililer, enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldığını ve çevredeki diğer yapıların da kontrol edileceğini bildirdi. Ayrıca vatandaşlara metruk ve risk taşıyan binalardan uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

