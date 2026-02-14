Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın maçında Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, geride kalan 21 maçlık dönemde 14 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 49 puan topladı. Ligde çıktığı son Samsunspor maçını kazanan bordo mavililer ise 21 maçlık süreçte 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 45 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim, Mustafa, Felipe Augusto, Muçi, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ "SAĞDUYU" ÇAĞRISI

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, sporun rekabetin ötesinde, insanları aynı duyguda buluşturan, farklılıkları ortak bir sevinçte eriten evrensel bir dil olduğunu belirtti.

Şiddetin hiçbir türüne susmayacaklarını ve onay vermeyeceklerini aktaran Ören, "Ne yazık ki son haftalarda ardarda takım otobüsümüze ve başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırılar bu ruhla bağdaşmayan ve bizleri derinden üzen olaylar olarak hafızalara kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi "sağduyuya" çağıran Ören, şöyle devam etti:

"Kıymetli Trabzonspor camiası, akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma yalnızca bir futbol müsabakasından öte Trabzonspor'un değerlerini, duruşunu ve kültürünü tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğimiz önemli bir karşılaşmadır. Bu nedenle tüm taraftarlarımızı ve bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi sağduyuya, centilmenliğe ve Trabzon'a yakışır bir misafirperverliğe davet ediyorum. Tribünlerde yükselen sesin öfke değil coşku, gerilim değil dayanışma olmasını, sahada konuşanın yalnızca futbol olmasını istiyoruz. Dileğimiz, şiddetin ve provokasyonların değil, emeğin, mücadelenin ve oyun estetiğinin hafızalarda yer ettiği bir akşamdır."

Ören, hakem kararlarının değil oyun ritminin, polemiklerin değil futbol zarafetinin konuşulduğu bir resital izlemek istediklerine işaret ederek, Trabzonspor ruhunun, zor zamanlarda sergilenen sağduyu, vakar ve sorumluluk bilinciyle ölçüldüğünü kaydetti.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE REKABETİNDE 139. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek. Sezonun 22. haftasında bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde bugüne dek 105 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 105 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine 44-27 üstünlük kurdu. İki takım ligdeki 34 maçtan, birer puanla ayrıldı.

Ligde Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var.

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Bu müsabakalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı.

Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-16'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.



