Trabzonspor'un eski yöneticisi ve iş insanı Nevzat Aydın, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maç öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlara çağrı yaptı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka öncesi bordo mavililerin eski yöneticisi Nevzat Aydın'dan sert bir paylaşım geldi.

Önce itidalli ifadelere yer veren Aydın, "Yıllardır Fenerbahçe maçlarında anlamsız bir gerginliktir gidiyor. Aramızdaki bu husumetin artık yerini dostluğa bırakması lazım. Futbol kardeşliktir, farklı kitleleri bir araya getiren en önemli unsurlardan biridir. Trabzonspor taraftarı olarak bizim de geçmişte yaşanan tatsızlıkları unutmamızın ve Fenerbahçe takımını gayet samimi ve insancıl duygularla karşılamamızın zamanı geldi…" dedi.

"UNUTTUĞUMUZ GÜN ÖLDÜĞÜMÜZ GÜNDÜR"

Futbolda şike kumpası sürecini hatırlatan Aydın, "Diye buraya yazarsam, hesabım hacklenmiş demektir. Sadece 2010-11 sezonunu ve sonrasında yaşanan rezillikleri bile unutmam için Alzheimer da yetmez. Büyük Trabzonspor taraftarı; o her sene beklediğimiz, sezonun şampiyonluğa oynamıyorsak tartışmasız en önemli maçı geldi. Sakin kalmayı başarıp tezahüratlarımızla o sahayı Fenerbahçe’ye dar etmemiz gerekiyor. Hep beraber maç bitiminde kolbastı oynayabilmek için bugün Akyazı’ya. Unuttuğumuz gün öldüğümüz gündür!" ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası