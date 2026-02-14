MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırlanan ve ev kadınlarına emeklilik hakkı başta olmak üzere aile yapısını güçlendirecek kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kadınları ve aile yapısını ekonomik güvence altına alacak kapsamlı bir kanun teklifini Meclis gündemine taşıdı.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk tarafından duyurulan teklif, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesinden, çocuk destek ödemelerine kadar pek çok radikal değişikliği içeriyor.

EV KADINLARI EMEKLİ OLACAK

Milletvekili Şanlıtürk, hazırlanan teklifle ev kadınlarının emeğinin görünür kılınacağını vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduk. Teklifimizle, ev kadınlarımızın sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınmasını ve primlerinin devlet tarafından karşılanmasını amaçlıyoruz.

Ailenin güçlenmesi, kadınlarımızın hem aile içinde hem de toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesiyle mümkündür.

Bu anlayışla;

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmasını,

Çocuk yardımı tutarlarının artırılmasını,

Annelik desteği başlığı altında, Türk vatandaşı annelere çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık destek verilmesini,

Yüz ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde çocuk bakımevi kurulmasının zorunlu hale getirilmesini ve çalışan anne-babaların çocuklarının bu hizmetten ücretsiz yararlanmasını teklif ediyoruz.

Amacımız; ev kadınlarımızın emeğini görünür kılmak, annelerimizi güvence altına almak ve çocuk bakım yükünün adil şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Sürecin takipçisi olacağız"

