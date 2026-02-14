Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Marco Asensio, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha hem gol hem asiste imza atarak Süper Lig'de bu alanda zirveye çıktı.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, bu sezon tüm kulvarlardaki 12. golünü Trabzonspor karşısında attı.

12. GOLÜNÜ TRABZON'DA ATTI

Papara Park'ta müsabakanın 48. dakikasında ceza sahası sol çaprazından şık bir vuruşla fileleri havalandıran 30 yaşındaki maestro, ligdeki 10., tüm kulvarlardaki 12. golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu ile attığı ikinci golde enfest bir asiste imza atan Asensio, gol pası sayısını ise 9'a çıkardı.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 gol, 9 asiste ulaşan İspanyol oyuncu, kariyerinin en fazla skor katkısı ürettiği sezonu yaşıyor.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Bordo mavilliler karşısında gol ve asist üreten Marco Asensio, bu sezon en fazla Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan oyuncu ünvanının sahibi oldu.

Asensio daha önce Süper Lig'deki Eyüpspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde hem gol atıp hem de asist katkısında bulunmuştu.

