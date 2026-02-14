Fenerbahçe'nin gol yollarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor ağlarına bıraktığı golle ligdeki gol sayısını 13'e, tüm kulvarlardaki skor katkısını ise 21'e çıkardı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Trabzonspor'daki zorlu maçta takımının beraberlik golünü kaydetti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda skora etki eden 32 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 3 golcüsüyle (Youssef En-Nesyir, Jhon Duran ve Cenk Tosun) yollarını ayırmasının ardından sarı-lacivertli takımda ileri uçta görev almaya başlayan sambacı, performansıyla santrforları aratmıyor.

GEÇEN SEZON 23 MAÇTA 12 GOL ATTI

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon devre arasında katılan Talisca, ligde 16 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı. Söz konusu sezonu, toplamda 23 maçta 12 golle kapatan 32 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan'dan transfer edilmesi nedeniyle yaşadığı fiziksel problemlerle kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yeni sezona fiziksel açıdan takım arkadaşlarıyla aynı seviyede başlayan Talisca, ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarlara gol yollarında umut verdi.

Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli oyuncu, bu performansın ardından kulübüyle yeni sözleşmeye de imza attı.

LİGDE 13 GOLE ULAŞTI

Anderson Talisca, Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.

Süper Lig'de gol yollarında birçok santrforu geride bırakan Talisca, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından gol krallığı listesinde de 3. sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde, kış transfer döneminde takımdan ayrılan santrforlar Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'dan daha fazla gol katkısı veren Talisca, ligin ikinci yarısına ise daha golcü bir başlangıç yaptı.

Ligin ilk 6 haftasında yalnızca bir gol atan Brezilyalı oyuncu, santrforların yokluğunda çıktığı ilk 4 maçta 3 gol kaydetti.

AVRUPA'DA HAT TRİCK YAPTI

Anderson Talisca, bu sezon ligde gösterdiği performansı diğer kulvarlara da taşıdı.

Ekim ayıyla birlikte gol yollarında yükselişe geçen Brezilyalı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 7 maça çıkarken 4 gol attı.

Sarı-lacivertliler, 4-0 kazandığı Brann deplasmanında hat trick yapan Talisca, 1-1 berabere kaldıkları Ferencvaros maçında da rakip ağları sarstı.

Öte yandan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 3 gollük katkı sağladı.

TÜM KULVARLARDA 21. GOL

Anderson Talisca, gol sayısı açısından geçen sezonki performansını şimdiden geçti.

Geride kalan sezonda 19'u Al-Nassr, 23'ü Fenerbahçe formasıyla olmak üzere toplamda 42 karşılaşmada görev yapan Talisca, sezonu 20 golle tamamlamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe ile şu ana dek 35 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, şimdiden 21 gole ulaştı.

