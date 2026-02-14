Gümüşhane’nin Tersun Dağı’nda GÜDAK üyeleri ve Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan zorlu kış parkurunu başarıyla tamamladı. Sporcular hem doğanın tadını çıkardı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Gümüşhane’nin köklü spor kulüplerinden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK), kış mevsiminin sert ama etkileyici yüzünü Tersun Dağı’nda karşıladı. Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç’ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik ekip, Tersun Dağı’ndan başlayarak Hatunoluğu yaylası ve Karamustafa Köyü’ne uzanan 8,5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4,5 saatte tamamladı.

Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu, ilk kez katılanlar bile hayran kaldı: Dağ virüsünü kaptım

KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ BULDU

Yürüyüş boyunca sporcular, yer yer 1,5 metreyi bulan kar örtüsüyle mücadele etti. Zorlu parkur boyunca karların üzerinde oynayarak çocukluklarını hatırlayan ekip, ağaç tünellerinden geçerken unutulmaz manzaralarla karşılaştı.

Vali Yardımcısı Kılınç, bölgeyi İsviçre Alpleri’ne benzeterek, “Tertemiz havası, doğası insanı hep mutlu ediyor. Evde internet başında zaman kaybetmeyin, buraya gelin hem genç kalın hem spor yapın” dedi ve herkesi doğa yürüyüşlerine davet etti.

Kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu, ilk kez katılanlar bile hayran kaldı: Dağ virüsünü kaptım

MANZARAYA HAYRAN KALDILAR

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise parkurun zorluğuna rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini şu ifadelerle belirtti: “Yer yer 1,5 metre kar vardı ama güzelliği etkilenmedi. Tersun Karamustafa parkuru en gözde rotalarımızdan biri.”

İlk defa katılan sporcular Ahmet Atalay ve Bahar Erdem de deneyimlerini paylaştı. Atalay “Dağ virüsünü kaptım, bundan sonra GÜDAK’la yürüyeceğim” derken, Erdem manzara ve karla kaplı ağaçların güzelliğine hayran kaldığını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası