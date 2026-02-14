Sultangazi’de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerinin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede endişeye yol açtı. Olay, saat 21.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2986. Sokak’taki Gamas Mobilyacılar Sitesi içinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından olası yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması, olası bir can kaybının önüne geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

