Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Karapınar Mahallesi’nde bulunan Toptancılar Sitesi’nde bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yan taraftaki iş yerine de sıçrayan alevlere, itfaiye ve OSKİ ekipleri çok sayıda araçla müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası depo ve içerisindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

