ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırması gerektiğini vurgulayarak "Zayıf müttefikler istemiyoruz" mesajı verdi. Rubio’nun konuşması salonu ayağa kaldırdı.

Almanya’da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un transatlantik ittifaktan kopma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Rubio, "Ayrılmak istemiyoruz, eski dostluğu canlandırmak ve insanlık tarihinin en büyük medeniyetini yenilemek istiyoruz. İstediğimiz şey, yeniden canlandırılmış bir ittifak" ifadelerini kullandı.

"ABD ve Avrupa olarak biz, birbirimize bağlıyız" diyen Rubio, Avrupa’nın geleceğinin ABD’den bağımsız olmayacağını söyledi.

"GEREKİRSE TEK BAŞIMIZA HAREKET EDERİZ"

Rubio, ABD’nin küresel vizyonuna işaret ederek, “Gerekirse bunu tek başımıza yapmaya hazırız. Ancak tercihimiz ve umudumuz bunu Avrupalı dostlarımızla birlikte yapmaktır” dedi.

ABD’nin zayıf müttefikler istemediğini belirten Rubio, "Düşmanlarımızın kolektif gücümüze meydan okumaya cesaret edememesi için kendilerini savunabilecek müttefikler istiyoruz" sözleriyle Avrupa’ya savunma yükünü artırma çağrısı yaptı.

"Ayrışmayı değil, eski bir dostluğu yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" diyen Rubio, Batı’nın “kontrollü gerilemesinin bekçileri olmak gibi bir niyetleri olmadığını” söyledi.

"AVRUPA’NIN GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUZ"

Batı medeniyetinin ortak tarihine vurgu yapan Rubio, ABD’nin köklerinin Avrupa’ya dayandığını dile getirdi:

"Biz tek bir medeniyetin parçasıyız"

Avrupa’nın güçlü olmasını istediklerini belirten Rubio, ulusal sınırların kontrolünün egemenliğin temel unsuru olduğunu iletti.

"TEST EDECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin soruya cevap veren Rubio, "Rusların savaşı bitirme konusunda ciddi olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ciddi olduklarını söylüyorlar. Ama bunu test etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABD’nin Rusya’ya değil Ukrayna’ya silah verdiğini ve yaptırımların Rusya’ya uygulandığını öne çıkardı.

Çin ile ilişkilere değinen Rubio, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak diyalog kurmak zorundayız" şeklinde konuştu. Çin ile temasın jeopolitik zorunluluk olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerektiğini belirten Rubio, küresel kurumların yeniden inşa edilmesi çağrısı yaptı.

