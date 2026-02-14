Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Haziran 2025'te ayrılan Fatih Terim'in, sosyal medyada "Çok yakında" mesajıyla yaptığı paylaşım gündem oldu. Söz konusu video, 72 yaşındaki teknik adam hakkında "Saha kenarına mı dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi. Terim'in yeni projesinin detayları çok geçmeden netlik kazandı.

Al-Shabab (Haziran 2025) sonrası takım çalıştırmayan Galatasaray efsanesi Fatih Terim, suskunluğunu sürpriz bir projeyle bozuyor. Sosyal medya hesabından "Hani derler ya çok yakında" notu, kum saati ve göz kırpma emojileriyle video paylaşan 'İmparator' lakaplı hocanın yeni hamlesi belli oldu.

Fatih Terim'in Instagram paylaşımı

"MOTTOM GELECEĞE MİRAS BIRAKMAK"

Instagram'da yayınladığı videoda "Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak" ifadelerini kullanan Fatih Terim, kısa sürede gündeme oturdu.

Mynet'te yer alan habere göre; Fatih Terim, kendi YouTube kanalını açmaya hazırlanıyor. deneyimli teknik adamın, YouTube kanalında; kariyerine dair bilinmeyenleri, soyunma odası anılarını ve büyük turnuva hikâyelerini futbolseverlere aktaracağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası