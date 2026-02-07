Fatih Terim, Galatasaray'da 2011-2013 yıllarında teknik direktörlüğünü yaptığı ve daha sonra yardımcı antrenörü olarak görev alan İspanyol çalıştırıcı Albert Riera hakkında konuştu.

Eintracht Frankfurt, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Albert Riera'yı getirdi. Galatasaray efsanesi Fatih Terim, Bundesliga ekibinin Riera kararını değerlendirdi.

"BAŞARILARINI MEMENUNİYETLE İZLİYORUM"

Alman basınına açıklamalarda bulunan Terim, "Riera'nın oyun zekası ve futbol bilgisi o kadar iyiydi ki, tüm kariyerini sol açık olarak geçirmesine rağmen, biz onu sol bekte oynatabildik. Riera, beni derinden etkileyen ve onurlandıran şekilde, ‘Eğitimime Fatih Terim Üniversitesi’nde başlamak istiyorum’ demişti. O artık bir öğrenci değil; başarılarını memnuniyetle izlediğim bir meslektaşım" ifadelerini kullandı.

Albert Riera

"TERİM İLE GALATASARAY'DA DOKTORA YAPTIM"

İspanyol teknik adam Albert Riera, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda, Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken itirafta bulunmuştu: Lisansımı aldıktan sonra Fatih Terim'den bir telefon aldım. 'İyi bir teknik direktör olmak istiyorsan benimle çalışmalısın' dedi. Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptığım 2 yıl benim için bir doktoraydı. Terim'den disiplin, organizasyon, ekip yönetimi, karakterler ve kişilikleri öğrendim ki bunlar teorik bilgiden daha önemlidir ve bunu Fatih Terim'den aldım.

Haberle İlgili Daha Fazlası