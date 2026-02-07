Süper Lig lideri Galatasaray, 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde son 8 maçta yenilmezken; teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı karşılaşmalarda Rizespor'a karşı puan kaybetmedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında 8 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet alan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Leroy Sane ile son maçta İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'la kafa kafaya çarpışan Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

ABDÜLKERİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 22'nci haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Abdülkerim Bardakcı

NHAGA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak. Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

Renato Nhaga

LİGDE 8 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Süper Lig'de son olarak 12'nci haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.

SON 13 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılılar, 8'inci haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 13 lig müsabakasının 10'unda en az 1 gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi. Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 12 golü kalesinde gördü.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Sezon başından beri 47 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 45 golle Fenerbahçe ve 38 golle Trabzonspor takip ediyor. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 14 gol gören Galatasaray, Göztepe'nin (12) ardından da en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkati çekiyor.

SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ SARA

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Süper Lig'de son 3 maçta 4 gol kaydetti. Sara, söz konusu maçlarda Kasımpaşa ile Kayserispor'a birer, Fatih Karagümrük'e de 2 gol attı.

Gabriel Sara

OKAN BURUK, RİZESPOR'A KARŞI PUAN KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı maçlarda eski takımı Çaykur Rizespor'a karşı puan kaybetmedi. Buruk, Galatasaray'ın başında Çaykur Rizespor ile 5 maçın 5'ini de kazandı. Buruk'un öğrencileri, bu maçlarda 17 defa rakip fileleri havalandırırken kalesinde 4 gol gördü.

