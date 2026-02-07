ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen TrumpRx adlı yeni platformu kamuoyuna tanıttı. Özellikle sigortasız ve ilaçlarını cepten ödeyen hastalara yönelik devreye alınan sistemle, bazı ilaçların fiyatlarında dikkat çekici indirimler yapıldığı açıklandı.

TrumpRx’in açılış listesinde yaklaşık 40 ilaç yer aldı. Obezite, diyabet ve doğurganlık tedavilerinde kullanılan ürünler öne çıktı.

BİN DOLARLIK OZEMPİC 199 DOLARA DÜŞTÜ

TrumpRx’te en çok dikkat çeken ürünlerden biri Ozempic oldu. ABD’de liste fiyatı bin dolar seviyesinde olan ilaç, platformda 199 dolardan satışa sunuldu. Wegovy enjeksiyon için de benzer fiyatlar yer aldı. Wegovy hap formu ise bazı dozlar için 149 dolardan listelendi.

Eli Lilly’nin kilo verme ilacı Zepbound da TrumpRx üzerinden 299 dolardan başlayan fiyatlarla erişime açıldı.

TRUMPRX NASIL İŞLİYOR?

TrumpRx, ilaçları doğrudan satmıyor. Platform, kullanıcıları ilaç üreticilerinin kendi doğrudan satış kanallarına yönlendiriyor veya belirli eczanelerde kullanılabilen indirim kuponları sağlıyor.

TrumpRx üzerinden Zepbound’a yönlenen kullanıcılar, Eli Lilly’ye ait LillyDirect platformuna aktarılıyor ve reçete bilgilerini bu kanal üzerinden ileterek sipariş oluşturabiliyor.

İLAÇ DEVLERİYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Trump yönetimi, son aylarda Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca, Pfizer ve EMD Serono dahil en az 14 ilaç üreticisiyle anlaşma yaptı. Bu şirketler, TrumpRx kapsamında belirli ilaçları indirimli fiyatlarla sunmayı kabul etti.

Platform, ABD’nin ilaç fiyatlarını diğer gelişmiş ülkelerdeki seviyelere yaklaştırmayı hedefleyen “en çok kayrılan ülke” modeli doğrultusunda oluşturuldu.

KİMLER İÇİN AVANTAJLI

TrumpRx modeli, özellikle sigortası olmayan veya ilaçlarını nakit ödeyen hastalara hitap ediyor. Platform üzerinden yapılan alımlar sigorta kapsamına girmiyor ve yıllık cepten ödeme sınırlarına yansımıyor.

Sigortalı hastalar açısından fiyat avantajının her ilaçta aynı düzeyde olmadığı görülüyor. Bazı ilaçlarda sigorta yoluyla alınan net fiyatlar TrumpRx fiyatlarının altında kalabiliyor.

LİSTE GENİŞLETİLECEK

Beyaz Saray, TrumpRx’e önümüzdeki aylarda yeni ilaçların ekleneceğini duyurdu. Pfizer’e ait 30’dan fazla ilacın sigortasız hastalar için indirimli şekilde sunulması planlandı. EMD Serono’nun doğurganlık ilacı Gonal-F için de nakit ödeme indirimi devreye alındı.

