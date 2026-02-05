Galatasaray tarafından dün akşam yolların ayrıldığı duyurulan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir, Rapid Wien'e transfer oldu. Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği Avusturya ekibinde kardeşi Furkan Demir'le birlikte mücadele edecek.

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, Eylül 2022'de ayrıldığı Rapid Wien'e döndü.

Yusuf Demir

1,5 YILLIK İMZA

Avusturya kulübünün sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklamasında, Yusuf Demir ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyuruldu.

22 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı ilk açıklamada, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

KARDEŞİ FURKAN İLE AYNI TAKIMDA

Avusturya temsilcisinde 22 numaralı formayı giyecek genç orta saha, Rapid Wien'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak. Yusuf Demir, "Yeni teknik ekibi, tüm takımı, taraftarları ve tabii ki kardeşim Furkan'ı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Furkaqn Demir (Fotoğraf: Instagram)

Haberle İlgili Daha Fazlası