Galatasaray'dan ayrıldı, saatler sonra imzayı attı: Kardeşler aynı takımda
Galatasaray tarafından dün akşam yolların ayrıldığı duyurulan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir, Rapid Wien'e transfer oldu. Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği Avusturya ekibinde kardeşi Furkan Demir'le birlikte mücadele edecek.
- Yusuf Demir, Galatasaray'dan ayrıldıktan saatler sonra Rapid Wien'e transfer oldu.
- 22 yaşındaki futbolcu, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti.
- Yusuf Demir, Rapid Wien'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Yusuf Demir'in yeni adresi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan genç oyuncu, Eylül 2022'de ayrıldığı Rapid Wien'e döndü.
1,5 YILLIK İMZA
Avusturya kulübünün sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklamasında, Yusuf Demir ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyuruldu.
22 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı ilk açıklamada, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.
KARDEŞİ FURKAN İLE AYNI TAKIMDA
Avusturya temsilcisinde 22 numaralı formayı giyecek genç orta saha, Rapid Wien'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak. Yusuf Demir, "Yeni teknik ekibi, tüm takımı, taraftarları ve tabii ki kardeşim Furkan'ı görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.