4 yılda dev çöküş: Barcelona 11'inden Galatasaray kulübesine

Tarih 23 Kasım 2021... Şampiyonlar Ligi 5'inci haftasında Barcelona, Camp Nou'da Portekiz ekibi Benfica'yı konuk eder. İspanyol devinin teknik patronu Xavi; ter Stegen, Araujo, Pique, Lenglet, Busquets, de Jong, Demir, Alba, Gonzalez, Gavi ve Depay'a şans verir.

Dünyanın gözünü çevirdiği golsüz mücadelede ilk 11'de görev alan tanıdık biri var. 66 dakika sahada kalan ve 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembele'ye yerini bırakan genç yetenek, şimdilerde Galatasaray'da 'istenmeyen adam' pozisyonunda. Barcelona formasıyla Devler Ligi ve La Giga'da 8 karşılaşmada daha forma giyen o futbolcu Yusuf Demir'den başkası değil.

Yusuf Demir, Barcelona formasıyla

Gel gör ki Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Kemerburgaz'da basın mensuplarıyla yapılan sohbet toplantısında, devre arasında takımdan ayrılacağı kesinleşen tek isim olarak Yusuf'u açıkladı: Kendisiyle vedalaşıyoruz, ona ilettik.

2021'de zirveye çıktı, 2025'te dibi gördü

2019'da A takıma çıkan Yusuf, ilk olarak Rapid Wien formasıyla 2020-2021'de 32 maçta 9 gol ve 3 asistlik üst düzey katkısıyla Avrupa'nın radarına girdi.

Barcelona'nın Temmuz 2021'de satın alma opsiyonuyla kiraladığı, o dönem 12 milyon euro piyasa değerine ulaşan da; bir yıl sonra Galatasaray'ın 6 milyon euroyu gözden çıkardığı, günümüzde tahmini bonservisi 1,5 milyon euroya kadar gerileyen de aynı kişi.

Faroe Adaları ile 28 Mart 2021'de oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında Avusturya forması giyen, 4 ay sonra Barcelona'ya transferi gündem olan, bu imzadan 6 ay sonra '10 maça çıkması halinde 10 milyon euroluk satın alma zorunluluğu devreye gireceği' için sözleşmesi feshedilen de aynı futbolcu.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzayan Yusuf Demir'in kontratı sezon sonunda bitiyor

Milli takım gerçeği

Bahsetmeden geçmemekte fayda var; teknik direktör Tolunay Kafkas, 2022'de katıldığı TGRT yayınında, "Alt yaş grupları için davetimizi yaptık ama tercihini bu yönde kullanmadı. Çok iyi olduğu için 17'den 21 yaş grubuna atladı, yani 18'i ve 19'u oynamadı. Ümit Milli Takım'da görev aldığı zaman zaten Avusturya Ümit Milli Takımı'nda oynuyordu" diyerek, milli takım konusuna nokta koymuştu.

Tolunay Kafkas

28 dakikada hayal kırıklığı

Sarı-kırmızılılarda beklenen potansiyeli sahaya yansıtamaması ayrı, geride kalan 4 yıllık süreçte böylesine sert bir düşüşe insan şaşırmadan edemiyor.

Başkan Dursun Özbek'in, 'yerli statüsünde sayılsın' tartışmasının hararetle yaşandığı Eylül 2022'de, "Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Son derece memnunuz" sözleriyle Yusuf'tan övgüyle bahsettiğini hatırlayalım. Teknik direktör Okan Buruk'un, Gençlerbirliği karşısında 17'nci dakikada oyuna alıp devre arasında çıkardığı, hepi topu 28 dakika sabredebildiğini de unutmamak gerek.

Dursun Özbek transferin ilk günlerinde memnuniyetini dile getirmişti

Acı tablo: Tam 90 maç ortada yok!

Bir zamanlar 'geleceğin yıldızı' görülen oyuncunun, üç kulvarda mücadele veren Galatasaray ile sezonun ilk devresini 2 maçta sadece 35 dakika ile tamamlaması kendi adına sorgulaması gereken 'acı tablo' olarak ortada duruyor. Takımının sakatlar ve cezalar nedeniyle haftalarca kadro kurmakta zorlandığı, hatta yedek kulübesini altyapıdan takviye ettiği düşünülürse bu görüntü daha ilginç bir hal alıyor.

Ezcümle CV'sinde Barcelona yazan Yusuf Demir, kendisine 6 milyon euro gibi ciddi bir yatırım yapan Galatasaray'da 25 maç, 617 dakika, 2 gol ve 2 asistlik katkı verebildi. Sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleştiği 8 Eylül 2022 tarihinden bu yana geçen 2,5 yıllık sürede (2022-2023'ü Basel'de kiralık geçirdi) 115 resmi müsabakaya çıktı. Arada 90 maçlık dev boşluk var!