Galatasaray tarihine geçen 'kayıp' yetenek: Ne oldu bu çocuğa?

1 Nisan 2013: Futbola başladığı Denizlispor tarafından filiz lisans (ilk lisans) çıkarıldı.

7 Ocak 2014: Galatasaray'dan davet aldı ama Denizlispor oyuncusuydu. Anlaşma sürecinde 6 ay lisanssız kaldı. Henüz 12 yaşında resmen sarı-kırmızılıların altyapısına katıldı.

8 Ekim 2016: Hollandalı Jan Olde Riekerink'in teknik direktörlüğünde, Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında 89'uncu dakikada oyuna girip, ilk defa A takımda süre aldı.

Galatasaray - Levski Softa maçı (Jan Olde Riekerink - Mustafa Kapı)

10 Ağustos 2017: Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek kontrat için Futbol Federasyonu'ndan lisans çıkartıldı.

23 Aralık 2018: Sivasspor'u 4-2 yendikleri maçta Feghouli yerine 90+4'te oyuna girip, 16 yıl 4 ay 15 günle 'Galatasaray tarihinde Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu' oldu. Emre Belözoğlu'ndan (16 yıl 8 ay 10 gün) ünvanı aldığı karşılaşma ile ligi şampiyon bitiren kadroda şans bulmuş oldu.

3 Şubat 2020: TFF'nin TamSaha dergisine verdiği röportajda, "A takımda oynadıktan sonra popülerliği taşıyamadım. 5-6 ay psikolojim bozuldu. Sonra U15'te, U16'da devam edince herkes, 'Ne oldu bu çocuğa. Çalışmıyor mu?' diye konuşmaya başladı. Kötü yorumlar oldu. Çok yıprandım o dönem" sözleri dikkat çekti.

17 Şubat 2020: Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014'ten itibaren Galatasaray Futbol Akademisi'de yer alırken, sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

18 Şubat 2020: Kadro dışı kararı sonrası, "Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak" sözleriyle yeni mukaveleyi reddetme sürecinin perde arkasını anlattı.

19 Ağustos 2020: Ligue 1'de mücadele eden Lille ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransa temsilcisinin kadrosuna kattığı 4'üncü Türk oyuncu oldu. Transferi için Galatasaray'a 300 bin euro yetiştirme bedeli ödendi.

Zeki Çelik - Mustafa Kapı - Yusuf Yazıcı

30 Mayıs 2021: A Takımda süre almadı, ligde 38 hafta kadroya giremedi. AA röportajında, "Lille transferi konusunda çok iyi karar verdiğimi düşünüyorum. Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" dedi.

13 Ocak 2022: Büyük umutlarla başladığı Lille kariyerini B takımında tamamladı. Dolayısıyla ilk yurt dışı deneyiminde şampiyonluk sevinci yaşayan kadronun iz bırakan parçası olamadı. O dönem Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 3,5 yıllık imza attı.

2 Aralık 2022: "Galatasaray'dan ayrıldığıma pişman değilim. Çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamaktı, ayrıldım" dedi. Radyospor'a konuşan genç oyuncu, "Çocukluğum Florya'da geçti. Florya'nın önünden geçerken hâlâ duygulanıyorum" itirafında bulundu.

10 Haziran 2024: Süper Lig'de 3 maçta toplam 98 dakika görev yaptığı Adana Demirspor ile 2,5 sezonda, kontratı bitmeden bir yıl önce yolları ayrıldı. Son sezonunda tek maç bile oynamadı, 38 hafta süren Süper Lig'de sadece 6 karşılaşmada kadroya girebildi.

26 Ağustos 2024: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından GMG Kastamonuspor ile 3 yıllık anlaşma yaptı. 17 maçta 591 dakika süre alıp, bir gol attı.

11 Ağustos 2025: Kastamonu ekibinde de tutunamadı. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un bir diğer temsilcisi İskenderunspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 17 maçta 860 dakika sahada kaldı, tek gol kaydetti.

İskenderunspor'un transfer açıklaması

Bir zamanların yıldız adayıydı, ortada yok

'Nereden nereye' dedirten bir futbol hikayesi daha! CV'sinde Süper Lig ve Fransa Ligue 1 şampiyonlukları yazan Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nın tepetaklak giden kariyerinin özetini okudunuz.

"Önünden geçerken duygulanıyorum" dediği Florya'nın kapısından ilk adımı 12'sinde atan, Galatasaray'ı 6,5 yıl boyunca U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 liglerinde temsil etmiş bir oyuncu. Uzatma bölümünde dahil olsa da tek maçla tarihine geçtiği kulüpten olaylı ayrılan genç orta saha, şimdilerde Türk futbol sistemindeki 3'üncü seviye ligde top koşturuyor.

Bir dönem geleceğin yıldız adayı olarak gösterilirken kariyerinin en verimli olacağı günlerinde geldiği nokta kendi beklentilerinin de altında olsa gerek.

Denizli'de başlayıp, kısa sürede İstanbul'a uzanan, Avrupa tercihiyle bambaşka yerlere evrilmesi beklenirken; Fransa liginden sonra Adana, Kastamonu ve İskendurun'la devam ettirilen, Ligue 1'den 2'nci Lig'e kadar uzanan büyük düşüşe tanıklık ediyoruz.

Yıllar önce verdiği ayrılık kararından pişman değil, belki yaşadıkları bununla ilgili de değil. Gel gör ki o yaşta böyle bir adım atabilecek öz güvene sahip sporcuya, saha içi performansıyla alkış tutamıyoruz. 'Kaybolan yeteneklere yenisi mi ekleniyor?' diye düşünüyoruz.