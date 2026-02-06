110 maç, 12 futbolcu: 50 milyon euroluk yapboz

Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçının ardından kameralar karşısına geçen Okan Buruk, "Şu anda gözüken başka bir imza yok" sözleriyle devre arası transferini kapattıkları mesajını verdi.

"Nerede stoper", "nerede tartışmasız orta saha" tepkileri sosyal medyada büyürken, bu açıklamadan saatler sonra beklenmedik bir hamle geldi.

Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimi yapacağı 5 Şubat'ta Sacha Boey'i açıkladı. Bayern Münih'te art arda yaşadığı sakatlıkların etkisiyle hayal kırıklığı yaşatan Fransız sağ bek, adının hiç de gündemde olmadığı dönemde, Avrupa devlerinin radarına girdiği adrese döndü.

Sacha Boey için Bayern Münih'e 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

Sacha Boey'siz 110 maç

Temmuz 2021'de 1 milyon 150 bin euroya başlayıp 2,5 yıl süren Galatasaray kariyerine 83 maç ve 4 gol sığdıran oyuncu, 28 Ocak 2024'te 30+5 milyon euroya Bundesliga'nın yolunu tutarken, "yurt dışına en yüksek bonservisle giden futbolcu" rekorunu kırdı. Ancak Boey'in yeni imzası acı gerçeği yeniden gözler önüne serdi.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transfer bildirimi yaptığı tarihin üzerinden yaklaşık 25 ay geçti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sürede Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere 5 kulvarda 109 resmi maç oynadı. Boey'in ayağında ağrı hissettiği için kadroda yer almadığı 25 Ocak 2024'teki İstanbulspor mücadelesiyle birlikte bu sayı 110'a çıkıyor.

Sağ bekte görev yapan Wilfried Singo, sakatlığının ardından 74 gün sonra sahalara geri döndü.

12 farklı deneme, fatura 50 milyon euro

Fransız futbolcunun ayrılığının ardından sağ bek bölgesinde tam anlamıyla kâbus yaşandı. İlk 11'lerde 12 futbolcu, Boey'in boşluğunu doldurmaya çalıştı.

Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Serge Aurier, Roland Sallai, Wilfried Singo, Leo Dubois, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gökdeniz Gürpüz.

Lens'ten 8 milyon euroya getirilen Frankowski, Kopenhag'a 9 milyon euro ödenen Jelert, Monaco'dan 30,7 milyon euroya alınan Singo ve 4 maçta 71 dakika süre alan Aurier için Nottingham Forest'a 100 bin euro derken, sadece sağ bek transferleri için kasadan 50 milyon euroya yakın bonservis ve kiralama bedeli çıktı.

Serge Aurier'e yarım sezon için 600 bin euro maaş ve 150 bin euro imza ücreti ödendi.

2 yıl geçti, ne çare!

2024-2025 sezonunda 22 maç (17 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa) boyunca Kaan ve Barış, orijinal sağ bek olmamalarına karşın bu yükü sırtlamaya çalıştı.

2025-2026'da 55 maç (36 Süper Lig, 10 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi Elemleri, 6 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa) Sallai, Dubois, Jelert, Frankowski ve Cuesta da Okan Buruk tarafından savunmanın sağında görevlendirildi.

Bu sezon geride kalan 33 maçta (20 Süper Lig, 8 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa) Sanchez (ligdeki Fenerbahçe derbisi), kupada Gökdeniz Gürpüz ve sakat olmadığı dönemlerde Singo, uzayıp giden listeye eklendi.