Terim 'Ne olursa olsun alalım' dedi: 20 yılda 19 takım değiştirdi

Spora 100 metre koşucusu olarak başladı, yaş grubunda Türkiye üçüncülüğü kazandı. "Atletizmden para kazanmak zor" düşüncesiyle 10 yaşında futbolu tercih etti.

1999'da Göztepe'ye, 16'sında Manisaspor'a ilk adım attı. Çok geçmeden Ersun Yanal, A takıma aldı. Kiralık gittiği Altınordu'da 3'üncü Lig şampiyonu oldu. Levent Eriş döneminde Manisa'ya döndü.

Yiğit İsmail Gökoğlan, Manisaspor formasıyla

Hayallerin başladığı yer

TFF'nin TamSaha dergisine Şubat 2009'da verdiği röportajda, "Selçuk İnan, Caner Erkin, Uğur İnceman, Holosko, Hakan Balta hep iyi takımlara gitti. Ben de iz bırakmak istiyorum. Hayallerimin başlangıcı Manisa" sözleriyle hedefini açıkladı.

Süper Lig'deki ilk sınavını 2 Eylül 2007'de Galatasaray'a karşı verdi. Giray Bulak'ın 70'de oyuna aldığı genç isim, Selçuk İnan'ın 85'te kırmızı kart görmesiyle yeniden kenara geldi. Böylece ilk maç heyecanı sadece 15 dakika sürdü.

İlginçtir; o gün 19 Mayıs Stadyumu'nda 2-2 sonuçlanan maçta ter döken Hakan, Ufuk ve Selçuk'un ardından Yiğit Gökoğlan da ilerleyen yılarda Galatasaray'a transfer oldu.

Abdurrahim Albayrak - Yiğit Gökoğlan (Fotoğraf: Galatasaray Kulübü resmi)

Süper Lig şampiyonluğundan amatöre!

Lisans listesi uzayıp gidiyor; Manisaspor, Göztepe, Altınordu, Galatasaray, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisarspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak FK, Vanspor FK, Modafen, Kuşadasıspor, İzmir Çoruhlu FK, Çeşme Belediyespor, Didim Belediye Saygın Yapı Spor, Seydikemerspor, Koyundere Gençlik Spor.

Yiğit'in Şubat 2006'da başlayan profesyonel kariyeri Ocak 2023'e kadar sürdü. Son 3 yılda amatör ligde mücadele ettiği 4 takımla birlikte geride kalan 20 yılda 19 farklı ekip için forma giydi.

TFF kayıtlarına göre, 22 Eylül 2025'te İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren Bölgesel Amatör Lig takımı Koyundere Spor'a imza attı.

Koyundere Spor'in Yiğit Gökoğlan için yaptığı transfer paylaşımı

Fatih Terim ne umdu ne buldu!

Galatasaray'da dönemin teknik patronu Fatih Terim, Manisa'da adından söz ettiren ve 2008-2009'da 1'inci Lig şampiyonluğu tadan Yiğit Gökoğlan'ı kadrosunda görmeyi çok istedi. Bu ısrar, imza törenindeki sözlerle ortaya çıktı.

12 Ocak 2012'te Abdurrahim Albayrak, "İlk kampta Fatih Hocam, Yiğit'i çok istiyordu. 'Her ne olursa olsun transfer etmemiz lazım' diyordu. Bana 'Biz bugün varız, yarın oluruz olmayız. Galatasaraylıyız. Yiğit uzun yıllar hizmet eder. Genç kardeşlerimizi takıma almalıyız' dedi" açıklamasıyla transferin perde arkasını anlattı.

23 Ocak 2012'de konuşan Terim, bonservisine 2,5 milyon euro ödeyip, 4,5 yıllık sözleşme imzaladıkları oyuncuya olan güvenini, "Yiğit gibi oyuncular bize bugün ve istikbal için lazım" sözleriyle paylaştı.

Fatih Terim

9 maç, 179 dakika, bir gol ve 3 kupa

3 Eylül 2012 Orduspor kiralık, 3 Ocak 2014 Kayseri Erciyesspor kiralık derken; 13 Ocak 2015'te, kontratın bitimine daha 1,5 yıl kala fesih geldi!

İlk sezonunda Süper Lig, 2023-2024'te Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanan kadroda yer alsa da Yiğit Gökoğlan; Galatasaray günlerinde ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 maçta 179 dakika süre alıp, bir gol attı.

Sarı-kırmızı macerası sonrası tepe aşağı giden bir kariyer! Sırasıyla TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup, TFF 3'üncü Lig derken Ocak 2023'te amatöre dönüş.

12 Ağustos 2025 tarihindeki son transferi için İzmir Süper Amatör Lig ekibinden yapılan açıklama, "Bu forma, bu şehir, bu taraftar artık seninle daha güçlü" cümlesiyle bitiyor.