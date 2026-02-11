Şampiyonluk golü, rekor transfer: Şimdi kulüpsüz!

Tarih 1 Nisan 2023; Süper Lig'in 27'nci hafta mücadelesi...

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, sahasında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, maça başlayan değil, bitiren 11'iyle 2-0 kazandı.

Segio Oliviera yerine 74'üncü dakikada oyuna giren Fredrik Midtsjö, 86'da ceza sahası dışında şık vuruşuyla takımını öne geçirdi. Nicolo Zaniolo, 90+8'de skoru belirledi.

Bitime 11 hafta kala 9 karşılaşması kalan (bir hafta BAY, Gaziantep FK ligden çekildiği için bir maç hükmen galibiyet) ev sahibi, büyük avantaj elde etti.

Ertesi gün en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin, İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş derbisini 4-2 kaybetmesiyle puan farkı açıldı.

Fredrik Midtsjö'nün Galatasaray günleri böyle başladı.

Şampiyonluğu getiren o gol

Adana Demirspor karşılaşmasından bir hafta önce Konyaspor'a 2-1 mağlup olan ve yeni bir kayıp halinde psikolojik düşüşe geçme ihtimali olan Galatasaray'da, son bölüme kadar 0-0 giden maçın kilidini Midtsjö çözdü.

Maç sonu taraftarların istediği üzerine 'galibiyet üçlüsü'nü de Norveçli orta saha çektirdi. Sürpriz skor katkısıyla dikkat çeken Midtsjö, ‘şampiyonluğu getiren gol’ yorumlarının öznesi olarak günlerce manşetleri süsledi.

Midtsjö, maç sonu sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

Tarihe geçen transfer!

Okan Buruk'la art arda 3 şampiyonluğun ilkinin kahramanları arasına giren oyuncu, 2 Ağustos 2022'de 3,5 milyon euro bonservisle geldiği Galatasaray'la 3 yıllık kontrat yapsa da, bunun sadece 13 ayını Florya'da geçirdi.

İlk 11'de oynayabileceği bir adres arayan futbolcu, 7 Eylül 2023'te Süper Lig takımlarından Pendikspor'un yolunu tuttu.

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan 3 milyon euro bonservis, Pendikspor Kulübü adına ödenen en yüksek transfer ücreti olarak futbol tarihine geçti.

Galatasaray kariyeri 28 maç, 945 dakika, 2 gol ve 2 asist ile sınırlı kalan Midtsjö; 1 yıl kaldığı Pendik'te 27 müsabakaya çıktı, 2009 dakikada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sakatlık kâbusu

Tarihler 1 Temmuz 2024'ü gösterdiğinde Norveçli'nin yeni takımı, yine bir Süper Lig temsilcisi Eyüpspor oldu.

Midtsjö, Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinde talihsiz bir sakatlık yaşayan deneyimli orta saha, 771 dakika sahada kaldığı 9 karşılaşmada 2 asist yaptı.

2024-2025 sezonu Süper Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Göztepe karşısına çıkan Midtsjö'nün ön çapraz bağı yırtıldı.

Sakatlıktan birkaç gün sonra operasyon geçiren Midtsjö'nün, 6 ay sonra forma giymesi bekleniyordu. Ancak işler istediği gibi gitmedi.

Kulüpsüz kaldı

Son resmi maçına 19 Ekim 2024 tarihinde çıkan 32 yaşındaki futbolcu, tam 1,5 yıldır yeşil sahalara hasret.

Eyüpspor'la bir yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eren oyuncu, 15 yıllık profesyonel kariyerinde şimdilerde boşta.

Doğup büyüdüğü topraklarda 3 lig şampiyonluğu, 2 Norveç Kupası ve 1 Norveç Süper Kupası kazanan; tek golle de olsa Galatasaray'ın Süper Lig zaferine damga vuran Midtsjö, 18 aydır futboldan uzak ve 8 aydır kulüpsüz durumda.