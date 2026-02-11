Perakende sektörünün en büyük oyuncularından LC Waikiki dijitalleşme atağı başlattı. Veriye dayalı yeni nesil perakende anlayışıyla bugüne kadar dijital altyapıya 20 milyon dolardan fazla yatırım yapan firma yapay zekâ temelli uygulamalarla tasarımdan üretim ve tedarike kadar tüm süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hâle getiriyor.

ÖMER TEMÜR - LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, teknoloji yatırımları kapsamında Bağcılar’daki genel müdürlük binasında yaklaşık 4 milyon dolarlık bütçeyle bir veri merkezi devreye aldıklarını belirterek “Ayrıca, 21 ülkedeki e-Ticaret operasyonlarını tek merkezden yönetebilmek amacıyla bulut tabanlı bir altyapı kurduk. Yaklaşık 20 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilen bu yapı sayesinde şirket, farklı ülkelerdeki dijital operasyonlarını ortak bir sistem üzerinden yürütüyor” dedi.

Firma, dijital dönüşüm sürecinde kendi geliştirdiği yapay zekâ platformlarını da kullanıyor. LCWGPT veri analizi, raporlama ve karar destek süreçlerine destek olurken, reyon ve ürün yerleşimleri başta olmak üzere stok, ürün ve tedarik planlaması dijital olarak yapılıyor.

‘Müşteri Radarı’ sistemi ise mağazalarda veya dijital kanallarda bulunamayan ürünlere ilişkin talepleri anlık olarak tespit ederek üretim ve tedarik süreçlerine yönlendiriyor. Bu sistem ile aynı zamanda 6 ayda süren ürün geliştirme sürecinin 5 haftaya düşürülmesi hedefleniyor.

Mağaza içi operasyonlarda ise yerli yazılım WPOS devreye alındı ve bu sistemle birlikte, kasa işlem sürelerinde yüzde 40’a varan iyileşme sağlandı. Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 4 bin 500 kasanın, 2026 yıl sonuna kadar ise tüm dünyadaki 8 bin kasanın tamamının bu sistemle çalışması planlanıyor.

Şirket bünyesindeki yazılım ekipleri de kod geliştirme süreçlerinde yapay zekâ destekli araçlardan yararlanıyor. Şirket verilerine göre, geliştirilen kodların yaklaşık yüzde 40’ı bu araçların desteğiyle oluşturuluyor.

