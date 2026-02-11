Yılda 90 milyon müşteri ağırlayan Kahve Dünyası, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği ‘Reform’ projesiyle kullanım ömrünü tamamlamış kahve posası ve kahve çuvallarını yeni ürünlere dönüştürüyor.

ÖNDER ÇELİK - İlk aşamada kahve çuvallarının yeniden değerlendirilmesiyle başlayan projede kullanım ömrünü tamamlayan ürünler kol çantası, laptop çantası ve şapkaya dönüştürüldü.

Bu proje kapsamında 1,29 ton jüt kahve çuvalı yeniden hayata kazandırıldı. Çantaların üretimi sayesinde 12 milyon 384 bin litre su tasarrufu sağlandı. Aynı süreçte 40 ton karbon salınımı azaltıldı.

Kaan Altınkılıç

Atık kahve posaları da yeniden değerlendirilerek plastik oranı azaltılmış tıkaçlar, pipetler, dondurma kaşıklarına dönüştürülüyor.

Kullanılan kahve posalarından elde edilen bu ürünlerle bugüne kadar 39 ton karbon salınımı önlendi. Bu miktar 1.800 yetişkin ağacın bir yılda temizlediği karbon miktarına eşit. Ayrıca fosil bazlı plastikler yerine kahve tabanlı alternatiflerin kullanılmasıyla karbon ayak izi, plastiklere kıyasla yüzde 38 düşürüldü. Plastik bazlı benzer ürünlere göre ise karbon salınımında yüzde 85’e varan azaltım sağlandı.

Kaan Altınkılıç

Markanın bağlı bulunduğu Altınmarka Grubu şirketlerinin Adana, Kütahya, Yozgat ve Aksaray’daki GES yatırımları ile İstanbul Esenyurt ve Çatalca’da yer alan çatı GES projeleri grubun elektrik ihtiyacının yüzde 94’ünü karşılıyor. Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, bu yıl sonunda 50 MW’lık kapasiteye ulaşacaklarını, 2028’e kadar da bunu 60 MW’a tamamlamayı planladıklarını söyledi. Altınkılıç, amaçlarının yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 100’e ulaşmak olduğunu kaydetti. Yaklaşık haftada bir mağaza açtıklarını vurgulayan Altınkılıç, bu mağazaların dış cephelerinde kâğıt, plastik yerine geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bundan sonraki amaçlarının pipet, tıkaç ve kaşıkta plastik kullanımını engellemek olduğunu belirten Altınkılıç, pipetleri ücretsiz verdiklerini ve sadece bu üründe 10 milyon TL gibi ekstra masrafları olduğunu kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası