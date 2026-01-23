Osimhen konforu, Icardi süprizi

Galatasaray, 7 Kasım 2024'te hafızalara kazınan oyunla Tottenham'ı 3-2 devirdi. Taraftarın sabırsızlıkla beklediği şekilde Victor Osimhen'le çift forvet oynayan Mauro Icardi, talihsiz sakatlığı sonucu sahayı sedyede terk etti.

Ön çapraz bağı kopan Arjantinli, ameliyatın ardından 15 Ağustos 2025'te formasına kavuşabildi. 281 gün sonra görev yaptığı ilk maçta 81'inci dakikada oyuna dahil oldu. Sadece 6 dakika sonra Karagümrük filelerini havalandırıp, gösterişli bir dönüşe imza attı.

Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti

Biri mecburi 2 maç kaçırdı

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da 29 müsabakaya çıktı. Bunların 27'sinde Icardi de sahadaydı.

Yıldız ismin kaçırdığı 2 maçtan ilki; sakatlık sürecinin devam ettiği, 2025-2006 sezonunun perdesinin açıldığı 8 Ağustos tarihli Gaziantep FK sınavıydı.

İkincisi; 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile iç sahada 1-1 berabere kalınıp, Devler Ligi'nde ilk 24 yolunda büyük avantaj elde edilen mücadele oldu.

Icardi, söz konusu 4 aylık süreçte 1340 dakika oynadı. Bazen surat asmasına sebep olacak kadar az, bazen puan kaybettirecek kadar fazla süre aldı.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor

Osimhen gitti, 11'e döndü

Eski gol kralı, Nijerya formasını giydiği Afrika Uluslar Kupası için Fas'a giden Victor Osimhen'in yokluğunda son bir ayda ilk 11'de kesintisiz görev yaptı.

Başakşehir (18 Aralık), Kasımpaşa (21 Aralık), Trabzonspor (5 Ocak), Fenerbahçe (10 Ocak), Fethiyespor (13 Ocak), Gaziantep FK (17 Ocak) karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Fizik kapasitesindeki belirgin düşüşün yanı sıra 'oyunu yavaşlattığı' ve 'ceza alanında eski günlerini arattığı' eleştirilerinin gölgesinde 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

İlk defa kulübeden çıkamadı

'Galatasaray tarihinin ligde en çok gol atan yabancı'sı hakkında 'sözleşme uzatmalı mı', yoksa 'bir devir artık kapanmalı mı' tartışmaları süre gitsin, son karşılaşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk, kadroda ve sağlıklı olmasına rağmen Icardi'yi sahaya sürmedi. Maç sonu tabelada 'Avrupa'da devam' anlamına gelen skor yazdığına göre iyi de etti.

Victor Osimhen, Atletico Madrid maçında hırsı ve enerjisiyle ön plana çıktı

Ekmeğini taştan çıkaran Osimhen

Camianın gündeminden düşmeyen Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik bir yana Galatasaray, kritik Atletico Madrid sınavında Osimhen'li oyunun konforuna yeniden kavuştu.

Rakip için her an tehdit oluştururken; ön alan baskısını layıkıyla yapan, savunmasına da yardım etmekten geri durmayan bir karakterden bahsediyoruz. Uzatmada Gabriel Sara'nın kaçırdığı net pozisyondan anlaşılacağı üzere gerektiğinde ekmeğini taştan çıkaran nevi şahsına münhasır bir golcü Osimhen.

Yine, yeniden anlaşıldı ki Icardi'li oyun ile Osimhen'li oyun arasında dağlar kadar fark var. Ancak bu görüntüsüyle dahi 10 gol, 2 asist yapan 'tek vuruş ustası' Icardi için tartışmalar daha süreceğe benziyor.