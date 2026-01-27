Beşiktaş'ta şaşırtan fotoğraf: 5 ayda sil baştan

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 16 Ocak'ta Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşması sonrası kameraların karşısına çıktı. Basın toplantısında haliyle ara transfer dönemine dair sorular ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün bir numarası, ocak ayı imzalarının zorluğuna vurgu yapsa da, "Tahmin ediyorum bir hafta içerisinde istediğimiz, ihtiyacımız olan bölgelerin transferlerini bitirmiş oluruz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş, 19'uncu hafta mücadelesinde maçta Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Gelen yok, giden çok!

Bu sözlerin üzerinden 11 gün geçti. Başkanın net ifadesine rağmen Süper Lig'de kadrosuna takviye yapamadan 2 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta 3 futbolcuyla daha yollar ayrıldı.

Demir Ege Tıknaz, Braga'ya; Rafa Silva, bir diğer Portekiz ekibi Benfica'ya gitti. Adalı'nın, "Gidişine ne ben ne de teknik kadro sıcak bakıyor. İlla ki yerine bir şeyler bulmak lazım, o da çok kolay değil" diye bahsettiği Tammy Abraham için de Premier Lig temsilcisi Aston Villa ile her konuda anlaşma sağlandı.

Tammy Abraham ayrılığını Eyüpspor maçı sonrası Sergen Yalçın da açıkladı

10 üzerinden sıfır alan Rafa sahada!

Sergen Yalçın'ın "Siz oyuncunun antrenman yaptığını sanıyorsunuz ama antrenman yapmıyor, sadece mukavelesi gereği idmanlarda bulunuyor. Antrenman performansı 10 üzerinden sıfır" dediği Rafa Silva'nın, Jose Mourinho yönetimindeki yeni takımında daha imzası kurumadan (22 Ocak) Estrela'ya (25 Ocak) karşı son bölümde görev yaptığını belirtmekte fayda var.

Yeri gelmişken; kriz ilk patlak verdiği günlerde düzenlenen basın toplantısında 15 milyon euro değer biçilen Portekizli yıldızın, canlı yayında telaffuz edilen bonservisin yarısının da altında bir rakama gittiğini de hatırlayalım.

Rafa Silva, Benfica-Estrela maçında 17 dakika süre aldı

6 kontenjan boş!

"Sol kanat, stoper ve emin olduğumuz 6 numara bakıyoruz. 3 bölgeye transfer yapacağız" diyen, bunun için tarih de veren Beşiktaş Başkanı, henüz bu sözünü yerine getirebilmiş değil.

Beşiktaş, TFF kuralları gereği 28 kişilik A takım kadrosuna 12+2 yabancı (artı 2 kontenjan için 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olmak) yazma hakkı bulunurken, resmi imzayı atmayan Abraham hariç bunun 8'ini (El Bilal, Udokhai, Onana, Jota Silva, Rashica, Ndidi, Djalo, Cerny) kullanıyor.

Rakip aynı, Beşiktaş çok farklı!

Transfer tartışmalarının gölgesinde siyah-beyazlı takım, son maçına dün Eyüpspor karşısında çıktı. 17 Ağustos 2025'te eflatun-sarılı ekibe karşı 2-1 kazanılan müsabakanın esame listesi incelendiğinde, 5 ayda yaşanan büyük değişim net şekilde ortaya çıkıyor.

Beşiktaş'ın ligin ilk yarısındaki Eyüpspor maçı 11'i (Fotoğraf: Bjk.com.tr)

- İlk 11'in yarıdan fazlası -2'si yeni sezon transferi- (Mert Günok, Svensson, Paulista, Abraham, Joao Mario, Rafa Silva) artık Beşiktaş'ın başarısı için mücadele etmiyor.

- Yedekten oyuna dahil olan 5 isimden 3'ü (Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç ve Demir Ege) için de aynı durum söz konusu.

- Dönemin teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer de aynı koltukta oturmuyor.