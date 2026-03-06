Beşiktaş'ta Galatasaray gerçeği: Derbiden tek o kaldı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen maça saatler kaldı. Bir tarafta Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korumak ve Liverpool sınavı öncesi moral depolamak isteyen Galatasaray. Diğer tarafta yenilenen kadrosuyla heyecan veren, lig ve Türkiye Kupası'da oynadığı son 17 maçta mağlup olmayan Beşiktaş.

Teşhis doğru, tedavi cevap veriyor

Ara transferde 7 takviye yapan siyah-beyazlılarda genç stoper Yasin Özcan ve formayla tanışamayan Devis Vasquez hariç 5 isim, son lig maçında 11'deydi. Kocaeli'de müsabakaya başlayan kadronun yarısının henüz ocak ayında Ümraniye'ye ayak basmış olması dikkat çekici.

Nitekim Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'un, Dolmabahçe'deki dev derbiye de ilk 11 başlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 30 Ağustos 2025'te 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Aslında son bir ayda yaşanan büyük değişimi, en doğru ifadeyle Sergen Yalçın özetledi. Rizespor galibiyeti sonrası, "Beşiktaş camiası buna alışık değil, kupalar kazanmaya alışık. Toparlanma sürecine girdik. Devre arasında transferler yaptık. Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık" sözleriyle manşeti verdi.

Teşhisi koyan Yalçın, art arda aldığı başarılı sonuçlardan anlaşılıyor ki tedavi sürecinde de başarılı oldu.

12 futbolcunun ilk Galatasaray derbisi

Sergen hocanın onayı ve Serdal Adalı yönetiminin kararıyla yaşanan yapılanma gerçekten baş döndürücü.

Tam da bu noktada, her büyük maç öncesi yapılan 'ilk derbi heyecanı' içerikli haberler akla geliyor. Ev sahibinde bu karşılaşma öncesi söz konusu istatistiğin öznesi 9 futbolcu (Vasquez, Agbadou, Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Olaitan, Asllani, Jota Silva, Oh) bulunuyor. Altyapı patentli Emre Bilgin, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan eklenince rakam 12'ye çıkıyor.

Hyeon-Gyu Oh

Ünvanı korudu, kendi serisini başlattı

Beşiktaş-Galatasaray rekabeti hep büyük heyecana sahne olmuştur, iki takımın da hücum isteği göz önüne alındığında 7 Mart'ta beklenti yine bu yönde.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon 2-1 kazandığı derbi ile rakibinin 28 maçlık yenilmezliğini sonlandırmıştı. Galatasaray'a karşı o gün 'tek namağlup şampiyon' ünvanını koruyan takım, şimdi kendi 13 maçlık lig serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

2024-2025 sezonu Süper Lig 29'uncu haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.

Herkes gitti, Rashica kaldı!

İki kırmızı (Dk. 36 Frankowski, Dk. 90+5 Semih Kılıçsoy) ve 3 gole (Rafa Silva, Torreira, Fernandes) sahne olan İnönü Stadı'ndaki son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çarpıcı bir detay da var.

Dönemin hocası Ole Gunnar Solskjaer, 29 Mart 2025'te şu 11'e görev verdi:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Fernandes, Chamberlain, Rashica, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva.

Aradan daha bir yıl geçmeden sadece iki oyuncu, Beşiktaş kariyerine devam ediyor. Sakatlığı sebebiyle son 2 maçı kaçıran ve derbide oynama ihtimali bulunmayan Emirhan'ı çıkarınca geriye tek isim kalıyor; Milot Rashica.

Milot Rashica, 2022-2023 sezonunda Galatasaray forması da giymişti.

Kadro dışı bırakılan Necip Uysal ve altyapıdan yetişen Ersin Destanoğlu dışında Ümraniye'de 3'üncü sezonunu geçiren Kosovalı oyuncunun, Salih Uçan'ın ardından A takımın en eskisi konumuna gelmesi işin bir diğer ilginç tarafı.