Anadolu Ajansı
Düğüne gidenleri taşıyordu! Otobüs uçuruma uçtu, çok sayıda ölü var
Nepal'de düğünden dönenleri taşıyan otobüs, uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
Nepal'de emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkent Katmandu’nun yaklaşık 500 kilometre batısındaki Baitadi bölgesine bağlı Budgaun köyü yakınlarında otobüs yoldan çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı'ndan 6 Şubat mesajı: Milletimizi unutmayacağız, sözümüzü tuttuk
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüsteki 13 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, hayatını kaybedenlerin cenazeleri hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.
Otobüsteki yolcuların düğünden döndükleri öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR