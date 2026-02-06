Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönüme ilişkin bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş, 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

6 ŞUBAT’IN 3’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yaralar sarılmaya devam ederken, yıkılan evler yeniden inşa edilmeye, 11 il yeniden ayağa kaldırılmaya devam ediyor.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Depremzedelere kaybettikleri yakınlarını anarken, Türkiye de 6 Şubat’ta hayatını kaybedenleri bir kez daha andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerine ilişkin bir mesaj yayınlayarak “Sözümüzü tuttuk” mesajı verdi.

"YENİDEN İMAR VE İHYA ETTİK"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk.

ANMA TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenecek 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı’nın törende önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

