Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu. Mezarlığa gelenler arasında depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de yer aldı. Kızının kabrini ziyaret eden Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil" dedi.

Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı. Gecenin karanlığına ve soğuk havaya rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

DEPREMZEDELER BİRBİRİNE SARILARAK AĞLADI

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu. Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Mesut Hançer'in bu görüntüsü, dünya basınında da geniş yer bulmuştu

DEPREMİN EN ACI GÖRÜNTÜSÜ

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı. Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin 3'üncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı.

Mesut Hançer

Hançer, yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi. Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası