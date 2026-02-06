Survivor 2026’da rekabet her geçen gün daha da artarken 5 Şubat akşamı oynanan ödül oyunu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Parkurda kıyasıya mücadele eden takımların performansı sonrası ödülü kazanan takım, gözleme, kısır, ayran-çay alacağı öğrenilirken kaybeden takım cezayla karşılaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, son bölümüyle yine çok konuşuldu. Dokunulmazlık oyunlarına ara verilen haftada oynanan ödül oyunu ve verilen ceza gündem oldu. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, cezayı hangi takım aldı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026’nın 5 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda yarışmacılar hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını ortaya koydu.

Mücadele sonunda 12-9’luk skorla kazanan takım kırmızı takım (Ünlüler) oldu. Ödül oyununda Meryem Boz doktor raporlu olduğu için yer almadı.

CEZA NE OLDU?

Ödül oyununu kaybeden mavi takım (Gönüllüler) ise ceza ile karşı karşıya kaldı. Oyun öncesinde yapılan açıklamaya göre, kaybeden takımın ada şartlarında zorlu bir görev üstlenmesi gerekiyordu.

Sonuçların netleşmesiyle birlikte mavi takım, bir çiftliği baştan sona temizleme cezası aldı.

ELEME ADAYILARI KİMLER?

Haftanın 1. ve 2. eleme adayları Doğuş ve Can Berkay olmuştu.

