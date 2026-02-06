Bugün yürürlüğe giren ve yurt dışından vergisiz alışveriş dönemini sonlandıran kararda değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan genelgeye göre “MODEL” muafiyeti getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurt dışından yapılan alış verişlerde 30 Euroluk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılmıştı.

Bugün yürürlüğe giren kararla birlikte tutarı fark etmeksizin yurt dışından gelen her sipariş için gümrük beyannamesi düzenlenmesi zorunlu hale geldi.

Bu kadar çıktığı günden beri teknoloji geliştiricileri, öğrenciler ve araştırma ekipleri tarafından tepki çekti ve bir düzenleme talep edildi. Beklenen haber kararın yürürlüğe girdiği bugün geldi.

Ticaret Bakanlığı bugün yapılan bir düzenlemeyle belirli ürün gruplarında gümrük işlemlerinde muafiyet uygulayacak.

MODEL MUAFİYETİ VE YENİ GÜMRÜK LİMİTLERİ

Yeni düzenlemede yer alan MODEL muafiyeti koduyla, yurt dışından gelen 30 euro altı ürünler, geneldeki şartları sağlaması halinde Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında ele alınacak ve bürokratik prosedür azaltılacak.

Ticari değeri olmayan numuneler için geçerli olan kararla öğrenciler, teknoloji geliştiriciler, araştırmacılar ve Ar-Ge çalışanları projelerinde kullanabilecekleri ürünleri ticari bir gaye olmadığı sürece getirebilecekler.

İSTENEN BELGE VE ŞARTLAR

Genelgeye göre, getirilecek eşya için TC kimlik numarası, kurum ve kuruluşlarda görevli veya öğrenci olduğuna dair belge ile eşyanın proje kapsamında kullanılacağını gösterir ilgili kurumdan alınan belgenin operatör firmalar aracılığıyla gümrük idaresine ibrazı zorunlu tutuluyor.

Gelen eşyanın değeri 30 Euro altında olması gerekiyor. Aynı kişi adına bir ay içinde en fazla beş ürün, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilecek.

İHRACATTA LİMİTLER ARTTI

Genelge ile mikro boyutta ihracat yapan küçük işletmeler için de limitler arttırıldı. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ile yapılan ihracat için 300 kilogramlık sınır 600 kilograma çıkarılırken, 15.000 Euro olan limit ise 30.000 Euroya çıkarıldı. İşte kararın tüm ayrıntıları…

NUMUNELİK EŞYA VE MODELLER

A. Numunelik eşya:

1. Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşyanın gümrük işlemleri Kararın 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2.Numunelik eşya deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten veya sipariş almaktan başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.

3. Tekstil ve konfeksiyon ile deri ve deri mamulleri sektöründe siparişe konu edilecek eşyanın numunesini üretmek amacıyla ihracatçı firma adına gelen eşya numune kapsamında değerlendirilir. İhraç edilmek üzere hazırlanacak numunelerin üretimi için ihtiyaç duyulan ara mamullere ilişkin olarak örneğin; tekstil numunelerinde kumaş, düğme, fermuar ve benzeri aksesuar; deri ayakkabı numunelerinde bağcık, dış ve iç taban, ayakkabı kalıbı, deri ve astar, fermuar, ayakkabı tokası ve benzeri aksesuar; deri ceket numunelerinde makul miktarda deri veya kürk, astar, fermuar, metal toka, düğme ve çıtçıt ile deri çanta numunelerinde deri, astar, kilit, toka ve muhtelif metal aksesuarın numune olarak değerlendirilmesi mümkündür.

4. Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşyanın yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik tedbirleri alabilir.

5. Numunelerin firma adına gelmesi ve firmanın faaliyet alanı ile ilgili olması gerekir.

6. Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemleri yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılır.

B. Model:

1. Model, bir eşyanın araştırma geliştirme faaliyetlerine esas teşkil etmek üzere; tasarım, ölçü, teknik özellik, malzeme ve fonksiyonlarını göstermek amacıyla, örnek olarak getirilen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyadır. Örneğin, baskılı devre kartları (PCB), komponentsiz devre kartları, elektronik komponentler, sensörler, modüller, çipler ve benzeri parçaların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Kararın 86 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda modellerin gümrük işlemleri posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir. Bu madde kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla;

a) Eğitim, bilim veya araştırma geliştirme kurum ve kuruluşlarında, liselerde, üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde, teknolojik araştırma ve geliştirme proje yarışmalarında görevli öğretmenler, akademisyenler, bilim insanları ile öğrenim gören öğrenciler adına, teknolojik araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılmak üzere gelen,

b) Vakıf ve dernekler tarafından desteklenen eğitim ve bilimsel faaliyetler çerçevesinde teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları ve bu alanda yürütülen proje ve yarışmalarda kullanılmak üzere bir gerçek kişi adına gelen,

c) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde teknolojik geliştirme ve araştırma projelerinde görevli gerçek kişiler adına bu projelerde kullanılmak üzere gelen, eşya basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilir.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında (a) bendi kapsamında gelen eşya için aynı bentte sayılan kurum ve kuruluşlarda görevli veya öğrenci olduğunu tevsik eden belge ile eşyanın proje kapsamında kullanılacağını gösterir ilgili kurumdan alınan belge; (b) bendi kapsamında gelen eşya için eşyanın aynı bentte sayılan faaliyetlerde kullanılacağını gösterir ilgili vakıf veya dernekten temin edilen belge; (c) bendi kapsamında gelen eşya için Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevli olduğunu tevsik eden belge ile eşyanın proje kapsamında kullanılacağını gösterir ilgili kurumdan alınan belgenin operatör firmalar aracılığıyla gümrük idaresine ibrazı; ayrıca alıcı T.C. Kimlik Numarasının beyanı zorunludur.

3. Kararın 86 ncı maddesi kapsamında bir gerçek kişi adına gelen modellerin her bir sevkiyat başına kıymeti 30 Avro’yu geçemez. Bu kapsamda aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilir.

4. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen modellerin basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyanında muafiyet kodu alanında “MODEL” muafiyet kodu kullanılır."

5- “IV. YASAKLAMA VE KISITLAMAYA TABİ EŞYA” başlıklı bölümünün 3. maddesinde yer alan “ithali mümkün bulunmamaktadır” ifadesi “ithali mümkün bulunmaktadır” şeklinde değiştirilmiştir.

6- Ek-1’e “MODEL” muafiyet kodu eklenmiş, “NUM”, “HK30”, “HK60”, “ILAC30”, “ILAC60” muafiyet kodlarının “Açıklamalar-Kapsam” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

