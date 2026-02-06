Bursluluk sınavına girecek öğrenciler 2026 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimi araştırmaya başladı. MEB’in yayımladığı başvuru ve uygulama kılavuzu ile birlikte sınavın yapılacağı tarih, başvuru aralığı, sınavın süresi, soru sayısı ve sonuç açıklanma günü netleşti. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, nasıl ve nereden başvurulur? İşte MEB 2026 bursluluk sınavı detayları ve tarihler...

Bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı. MEB’in yayımladığı bilgilere göre bursluluk sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar ve öğrenme çıktıları doğrultusunda hazırlanacak. Sınav soruları öğrencilerin ilgili sınıf düzeyindeki öğretim programlarına uygun şekilde oluşturulacak. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, nasıl ve nereden başvurulur?

Bursluluk sınavı ne zaman, nasıl ve nereden başvurulur? MEB 2026 İOKBS kılavuzu yayımlandı!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2026

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2026 yılında 26 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.00’da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 bursluluk sınavı için başvuru süreci 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Yurt içinde eğitim gören öğrencilerin bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden alınacak. Başvuru işlemleri www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılabilecek.

BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bursluluk sınavına resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilecek.

2026 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

