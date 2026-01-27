Darüşşafaka Eğitim Kurumları 2026 yılı için tam burslu ve yatılı eğitim imkanı sunan giriş sınavının ayrıntılarını açıkladı. Maddi imkanları sınırlı olan ve anne-babasını kaybetmiş başarılı öğrencilerin ücretsiz ve nitelikli eğitime erişmesini hedefleyen sınav Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Peki, Darüşşafaka burs sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte Darüşşafaka sınavı başvuru şartları ve tüm detaylar...

Darüşşafaka burs sınavına ilişkin tarih, başvuru süreci ve şartlar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. ''Darüşşafaka burs sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?'' sorusunun cevapları araştırılırken kurum tarafından tüm detaylar duyuruldu.

Darüşşafaka burs sınavı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır? Darüşşafaka sınavı başvuru şartları

DARÜŞŞAFAKA BURS SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen 2026 yılı burs sınavı 17 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda yapılacak sınav saat 11.00’de başlayacak. Sınavda başarılı olan öğrencler Darüşşafaka’da tam burslu ve yatılı eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı Örnek Soruları İçin Tıklayınız.

DARÜŞŞAFAKA BURS SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Darüşşafaka burs sınavı başvuruları 29 Aralık 2025 ile 27 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Aday öğrenciler öğrenim gördükleri okulun yönetimi veya sınıf öğretmenleri aracılığıyla başvurularını tamamlayacak. Başvurusu onaylanan öğrencilere sınav giriş bilgileri okul yönetimleri tarafından verilecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.

DARÜŞŞAFAKA BURS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Darüşşafaka burs sınavına başvurabilmek için öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, anne ve/veya babasını kaybetmiş olması ve ailesinin maddi imkanlarının özel okul düzeyinde eğitim için yeterli olmaması gerekiyor.

Adayların ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul düzeyinde öğrenim görüyor olması şartı aranıyor. İlgili koşulları sağlayan öğrenciler,, e-Okul sistemi üzerinden sınava başvurabiliyor.

2026 Darüşşafaka Sınav Giriş Merkezleri İçin Tıklayınız.

SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN KAYIT BELGELERİ

TC kimlik kartı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)

