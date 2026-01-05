Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve kredi ücretlerine 2026 yılı için yüzde 33 artış yapıldığını duyurdu. Sağlanan burs ve kredi ücreti lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren KYK burs ve kredi konusuna ilişkin detayları duyurdu.

Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler için 2026 yılında geçerli olacak burs ve öğrenim kredi miktarlarını açıkladı.

2026 yılı için kredi ve burs ücretleri belli oldu! Yüzde 33 zam yapıldı

2026 YILI BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı burs ve kredi ücretlerini şu ifadelerle duyurdu;

2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında lisans öğrencilerimize 3.000 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6.000 lira, doktora öğrencilerimize ise 9.000 lira ödeme yapıyorduk.

2026 yılı itibarıyla bu tutarları yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimiz için 4.000 liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8.000 liraya, doktora öğrencilerimiz için 12.000 liraya yükseltiyoruz.

Gençlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun.

GSB BURS VE KREDİLERİ 6 OCAK'TA ÖDENMEYE BAŞLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren burs ve kredileri zamlı olarak ödeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.

