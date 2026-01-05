Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan olaylara ilişkin oalrak ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü söyledi. Erdoğan, "Görüşmede ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik." dedi. Erdoğan, üniversite öğrencilerini burslarına da yüzde 33 oranında artırdıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.00'de başladı.

2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi bırakıp büyük umutlarla önümüze bakıyoruz. Yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini vesile ediyorum. 2025 yılı boyunca Türkiye'nin büyümesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerin hayattan kopardığı 3 emniyet mensubumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine ülkem ve milletim adına şükran sunuyorum.

Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutlarla 2026'yı karşıladık. Yeni yılın ilk günlerinde şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aziz vatandaşlarımız, gerçekten büyük bir aileyiz. Ankara, Adıyaman, Trabzon Bursa, Tekirdağ neyse dünyanın farklı noktalarında mücadele veren milyonlarca insan da vatandaşımızdır.

Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanın sevdalılarıyız. 86 milyon kardeşiz, ezelden ebede biriz, beraberiz. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, bekası olunca ayrılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.

"DÜŞMAN TUZAKLARINA DÜŞMEYECEĞİZ"

Bölgemizi kan deryasına çevirmek için türlü tuzaklar kuranlar, her şeyden önce bizi denklem dışına itmeye çalışacaktır ama biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. 86 milyon hep beraber yıkılmaz, aşılmaz, sarsılmaz bir duvar olacağız. Her kim, ne adına olursa olsun milli mutabakat ruhuna zarar verecek bir tavır içindeyse Türkiye'nin rakiplerine hizmet ediyor demektir. Türk ve Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz.

"TERÖR SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"

(Terörsüz Türkiye süreci) Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek, 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz.

Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi yabancı ülkelerden 5 dakikalık ilgi dilenmiyor, onlara yalvarmıyoruz. Her yerde dik duruyoruz. Biz ne ucuz hamaset ne de ucuz polemik derdindeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada şan ve şerefle temsil etme derdindeyiz. Türkiye her alanda dünyanın dikkatle, takdirle, çoğu zaman gıptayla ve hayranlıkla takip ettiği bir atılım gerçekleştiriyor. Bunun önünü kimse kesemeyecek. Türkiye, dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır.

Gazze'den Suriye'ye nerede haksızlık, hukuksuzluk ve zulüm varsa tavrımızı çok net biçimde ortaya koyduk. İlkelerimiz söz konusu olunca komplekse kapılmayız.

"TRUMP'LA VENEZUELA'YI KONUŞTUK"

(Özgür Özel) İç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm yapmaktadır. Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu bile belli değildir. Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor.

Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu göstermiştir. Venezuela vakasını toplantımızda enine boyuna değerlendirdik.

Sayın Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik.

Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukunun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6 bin lira, doktora öğrencilerimize ise 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamları yüzde 33 oranında artırarak; lisans öğrencilerimiz için 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8 bin liraya, doktora öğrencilerimiz için 12 bin liraya yükseltiyoruz.

