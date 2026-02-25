Brezilya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise kayboldu. Minas Gerais’te 3 günlük yas ilan edildi.

Brezilya’da günlerdir devam eden sağanak yağışlar, özellikle Minas Gerais eyaletinde büyük yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 47 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Eyalet Valisi Romeu Zema, Juiz de Fora kentinde 16, Uba kentinde ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zema, felaket nedeniyle eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini belirterek, kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

EN AZ 440 KİŞİ EVSİZ KALDI

İtfaiye yetkilileri, can kayıplarının büyük bölümünün toprak kaymaları ve çöken binalardan kaynaklandığını aktardı. Nehirlerin taşması sonucu özellikle Juiz de Fora’da ciddi hasar meydana gelirken, en az 440 kişi evsiz kaldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Meteoroloji verilerine göre, şubat ayı eyalet tarihinde kaydedilen en yağışlı dönemlerden biri oldu. Bölgeye normalin iki katından fazla yağış düştüğü açıklandı.

Luiz Inácio Lula da Silva ise yaptığı açıklamada, federal hükümetin tüm imkânlarıyla bölgeye destek verdiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

