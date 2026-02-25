G.Saray’ın başarılı hocası Juventus karşısında çok dikkatli olacaklarını söylerken “Hayallerimize yürüyeceğiz” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk maçta Ali Sami Yen’de 5-2 yendikleri Juventus ile oynayacakları rövanş öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kimsenin beklemediği bir sonuç elde ettiklerini söylerken “Böyle bir şeyi elbette ben de hayal edemezdim. Fantastik bir sonuç oldu. Çok iyi bir oyunla ve 90 dakika mücadele ederek rakibimizin de 10 kişi kalmasından istifade ederek turu neredeyse ilk maçta bitirecek bir sonuç aldık” ifadelerini kullandı.

REHAVETE KAPILMAYIZ

Ancak Juventus gibi çok güçlü bir takımla oynayacaklarını hiçbir zaman akıllarından çıkarmadıklarının da altını çizen Okan Hoca “Oyuncularım da bunun farkında. Konsantrasyonumuz tam. Biz sanki ilk maçı oynuyormuşuz gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu işi mutlaka bitireceğiz. Şampiyonlar Ligi’ndeki hayallerimize yürümek istiyoruz. Çok dikkatli olacağız ve sonunda tur atlayacağız” diyerek iddiasını ortaya koydu.



